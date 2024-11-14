Тротуар отремонтируют на Советской улице в Балашихе

Депутат городского совета Ульяна Кондрякова провела прием граждан по личным вопросам в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе. На встрече жители смогли задать свои вопросы и обсудить актуальные проблемы округа.

Жители Советской улицы обратились к депутату с просьбой о включении ремонта тротуара от магазина «Дикси» до переулка Льва Толстого в программу по благоустройству.

«Мы всегда готовы выслушать жителей и помочь в решении их вопросов. Важно, чтобы каждый чувствовал поддержку и заботу. Обращение будет передано в профильные службы администрации для исполнения», — сказала депутат городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова.

Напоминаем, что любой житель может обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия», расположенную по адресу: улица Парковая, 7. Для предварительной записи на прием доступен телефон: 8 985 193-64-03.

График приемов граждан в общественной приемной местного отделения партии можно найти на официальном канале в Telegram. Такие встречи способствуют активному взаимодействию между депутатами и жителями, позволяя оперативно решать вопросы местного значения.

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