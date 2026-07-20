Пропускную способность дороги увеличили на Молодежной улице в Химках

В городском округе Химки на улице Молодежной провели переразметку. Это сделали для того, чтобы улучшить проезд в часы пик и обеспечить комфортное передвижение около тридцати тысяч автомобилистов.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, главное изменение — расширение накопительного кармана в сторону поселка городского типа Путилково. Его увеличили с пятидесяти до двухсот метров, что существенно улучшило въезд в Путилково и разгрузило внешнюю сторону семьдесят четвертого километра МКАД.

Кроме того, на пересечении улицы Молодежной с улицей Бабакина нанесли новые направляющие линии. Это сделало схему проезда понятнее и безопаснее для водителей.

Работы провела администрация городского округа Химки.