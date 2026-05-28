На улице Коминтерна возводится крупный медицинский комплекс

На месте старых корпусов городской больницы продолжается активное строительство многофункционального медицинского комплекса. На текущий момент на площадке залито более 5 000 кубометров бетона. Рабочие выполняют монолитные работы и вынос сетей.

Переключение канализации выполнено примерно на половину, готовность водопровода — 95 %, а кабельных линий — 90 %. В ближайшее время планируется их переподключение. Теплосеть готова примерно на 70 %. На объекте трудятся 157 рабочих, 5 инженеров и задействовано 22 единицы техники.

В 2030 году здесь откроется семиэтажный медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров на 800 коек. В нем будут функционировать родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии, травматологии и хирургии. На территории комплекса планируется провести благоустройство и построить многоуровневую парковку. Более миллиона жителей смогут получать медицинскую помощь в новой больнице.