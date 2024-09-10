Еще три народные тропы благоустроили в Реутове

Региональную программу благоустройства «Пешком» реализуют в Реутове. Благодаря этому в наукограде заасфальтировали тропинки по трем адресам.

Сеть пешеходных коммуникаций продолжают развивать в Реутове. Так, по областной программе благоустроили пешеходные дорожки от Садового проезда к улице Некрасова, от улицы Молодежной к Юбилейному проспекту и между домами № 11 и № 27 на Советской улице.

Ранее с инициативой по обустройству тротуаров выступили местные жители. Сейчас также на основе пожеланий горожан ведется формирование плана на 2025 год.

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