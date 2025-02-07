На турнире за кубок России по плаванию выступят 14 подмосковных спортсменов

На Кубке России по плаванию Московскую область представят 14 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Среди женщин выступят Алексия Абсалямова из Пушкино, Дарья Баркашева из Балашихи, Софья Буркова и Евангелина Шейнина из Электростали, Ника Кбеян и Ева Тухтасынова из Пушкино, а также Анна Чернышева.

В мужских соревнованиях примут участие Евгений Рылов из Ленинского округа, Федор Беляев из Электростали, а также предсавители Пушкино Даниил Волков, Иван Казакевич, Александр Королев, Александр Милкин и Илья Шестаков.

Пловцы из Подмосковья будут соревноваться в пяти дисциплинах: брасс, баттерфляй, комплексное плавание, плавание на спине и вольный стиль.

Отмечается, что в первом этапе Кубка России примут участие 450 спортсменов из 43 регионов. Он пройдет 19–20 февраля в Калининграде. Следующие этапы состоятся в Южно-Сахалинске, Сургуте, а финал пройдет в Казани 23–28 июля. Кроме российских пловцов, на турнире выступят и спортсмены из Белоруссии.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».