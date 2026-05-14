На трассе М9 «Балтия» нанесли более 50 километров новой разметки

На участке трассы М9 «Балтия» в Волоколамском городском округе специалисты обновили свыше 50 километров дорожной разметки. Новая желтая разметка появилась на обочинах от развязки к Сычево до Волоколамска и обратно.

Для нанесения разметки используются специальные машины, которые наносят разогретый до 250 градусов пластик. В свежую разметку добавляются маленькие стеклянные шарики, благодаря которым она хорошо видна в темноте.

Каждые три километра разметочная машина нуждается в дозаправке, после чего горячий пластик переливают в бак и подогревают снова. Остывает такая разметка за 10–15 минут, поэтому сразу после нанесения на нее не рекомендуется наезжать — пластик может прилипнуть к покрышкам.

Правила дорожного движения запрещают наезжать на желтую сплошную линию разметки, а также останавливаться и стоять на обочине там, где такая разметка нанесена.