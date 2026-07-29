На участке трассы М-3 «Украина» в Подмосковье проведут реконструкцию

Минтранс Подмосковья сообщил, что на федеральной трассе М-3 «Украина» продолжается масштабная реконструкция. Работы ведутся на участке с 86-го по 111-й км в Московской и Калужской областях.

На объекте задействовано более тысячи человек и свыше 300 единиц спецтехники. Готовность участка составляет 65% процентов.

Земляное полотно выполнено практически на три миллиона кубических метров грунта (это 87% от общего объема). Уложено518 тысяч тонн асфальтобетона — 75% от плана.

Одновременно продолжается переустройство инженерных коммуникаций. Проект предусматривает перенос 167 объектов инженерной инфраструктуры. На сегодня эти работы выполнены на семьдесят семь процентов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты смонтировали 61 километр барьерного ограждения двух типов. Это 62% от общего объема. Также устраивают линии наружного освещения: установлено 1,2 тысячи опор и смонтировано 1,8 тысячи светильников (почти 75% от общего объема).

Особое внимание уделяется возведению искусственных сооружений. Всего на участке предусмотрено 23 объекта, среди которых шесть надземных пешеходных переходов, пять путепроводов в составе армогрунтовых подпорных стен, четыре моста, эстакада и другие инженерные сооружения. На сегодня построено 18 объектов.