На трассе М-2 «Крым» в Подольске и Чехове заменят покрытие

Дорожные рабочие приступили к замене верхнего слоя покрытия на участках федеральной трассы М-2 «Крым» в районе Подольска и Чехова. Работы ведутся на отрезке с 34 по 64 километр в обоих направлениях, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Чтобы устранить дефекты и восстановить ровность дорожного покрытия, специалисты фрезеруют старый слой и укладывают новый. При подъезде к местам работ установлены временные дорожные знаки, которые ограничивают скорость и указывают направление движения. Водителям рекомендуется быть внимательными и следовать требованиям временной схемы организации движения.

Федеральная трасса М-2 «Крым» является одной из ключевых транспортных артерий, соединяющих Москву с южными регионами страны. Ежедневно по ней проезжает более 170 тысяч автомобилей.

В этом году планируется обновить более 30 километров автомагистрали с помощью слоев износа. ФКУ Упрдор «Россия» планирует завершить все работы в сентябре текущего года.