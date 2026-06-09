На трассе А-108 «Московское большое кольцо» начался капитальный ремонт

На участке с 88 по 92-q километр федеральной трассы А-108 в Сергиево-Посадском округе стартовал капитальный ремонт. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Дорожные рабочие занимаются устройством земляного полотна и основания насыпи для новых дополнительных полос, системой водоотвода и укреплением откосов. Следующим этапом станет укладка слоев покрытия, установка линий электроосвещения вблизи поселка Хомяково, светофора на пересечении А-108 и Просторного проезда, а также обустройство площадок отдыха.

Сейчас движение транспорта осуществляется по временной дороге. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, которые ограничивают скоростной режим и указывают направление объезда.

После завершения капитального ремонта участок дороги будет расширен с двух до четырех полос, что позволит увеличить пропускную способность. Встречные потоки транспорта будут разделены осевым барьерным ограждением для обеспечения безопасности дорожного движения.