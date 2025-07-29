На торги в Подмосковье выставили 150 объектов недвижимости за неделю

В период с 21 по 25 июля Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 150 объектов недвижимости. В перечне лотов представлены 75 земель и четыре нежилых помещения в аренду, 69 участков и один нежилой объект на продажу, а также один участок недропользования.

Например, в Ступине можно арендовать 17,4 сотки в селе Сапроново за 69 тысяч рублей в год. В Дмитровском округе в деревне Богданово продается участок под ИЖС площадью 15 соток за 737 тысяч.

Для бизнеса в Истре получится арендовать 110 соток под магазины, а в Павлово-Посадском — 218 соток под производство.

Победа в торгах зависит от готовности предложить максимальную цену. Все процедуры проводят в электронном формате через Единый портал торгов Московской области, где представлена удобная интерактивная карта объектов.

Для участия необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Подробности о торгах можно найти в Telegram-канале подмосковного комитета по конкурентной политике.