На торгах в Подмосковье участок продали за 14,2 млн рублей

На прошлой неделе в Московской области прошли торги, на которых рекордной стала сумма в 14,2 млн рублей. Это финальная цена продажи земельного участка в муниципальном округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

С 22 по 26 июня 2026 года состоялось 103 аукциона по продаже земельных участков и имущества. Один из успешных примеров — продажа участка площадью 19 соток для индивидуального жилищного строительства. Стартовая цена была 4 228 735 рублей, а итоговая — более 14 250 836 рублей. В аукционе участвовали четыре претендента.

Найти участок или помещение в Московской области можно на [Едином портале торгов](https://easuz.mosreg.ru/) ЕАСУЗ. Там можно выбрать объекты по расположению, площади, цене и формату приобретения. Также на портале есть функция построения маршрута от выбранного участка до ближайших объектов инфраструктуры.

Подробнее о торгах в Подмосковье можно узнать на странице ККП МО в [мессенджере МАКС](http://max.ru/id5024139723_gos2). Там регулярно публикуются подборки актуальных лотов и информация о проводимых аукционах.