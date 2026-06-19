На территории Звенигородского лесничества высадили около 15 тысяч елей

Сотрудники Почты России и сервиса умного лесовосстановления «Сохрани лес» высадили около 15 тысяч елей на территории Звенигородского лесничества в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

С начала года Почта России и сервис «Сохрани лес» высадили свыше 70 тысяч деревьев в шести регионах. Общая площадь нового «почтового леса» составила 21,4 гектара. Посадки проводили на участках, пострадавших от лесных пожаров и природных катаклизмов.

Директор блока по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина подчеркнула: «За время совместной работы мы высадили более 200 000 деревьев по всей стране. И это не просто цифры, это работа почтовиков, которые с душой участвуют в акции в своих регионах, а также вклад клиентов, разделяющих наши взгляды на экологию. Мы верим, что такие инициативы объединяют, простые и маленькие шаги многих людей создают большой общий результат, делают мир лучше».

Принять участие в восстановлении лесов может каждый желающий. При оплате услуг в почтовом отделении сумму на сохранение природного наследия можно перечислить как наличным, так и безналичным расчетом. С апреля 2026 года поучаствовать в акции можно будет еще и онлайн в мобильном приложении или на сайте Почты.

После регистрации на сайте участники проекта получат доступ к фото- и видеоотчетам о посадке деревьев в лесничествах и национальных парках. В личном кабинете можно будет проследить и за собственными достижениями в сохранении природы. Чтобы узнать о судьбе молодых дубов, сосен и елей, понадобится код активации из кассового чека, который сотрудник Почты передает клиенту при оформлении взноса.