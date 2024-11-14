Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием на заводе «Кералит»

На территории завода «Кералит» прошел очередной выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа. Работники предприятия обсудили важные вопросы, касающиеся как их повседневной жизни, так и будущего города и округа.

Завод, расположенный в поселке Новая Ольховка, занимается производством огнеупорной продукции и известен не только в Подмосковье, но и в других регионах страны. Однако сотрудники завода не ограничиваются только производственными вопросами, они активно участвуют в жизни округа. На встрече обсуждались различные темы, от медицинского обслуживания в Наро-Фоминске до перспектив улучшения городской инфраструктуры.

Один из ключевых вопросов касался работы Наро-Фоминской больницы в период ремонта хирургического корпуса. Кроме того, жители интересовались планами по строительству новых мостов и улучшению освещения на улицах города. Виталий Ширшов, первый заместитель главы округа, взял на себя контроль над большинством поднятых проблем. Наталья Трофимова и Алексей Гусаков, заместители главы, ответили на вопросы, касающиеся медицины и жилищно-коммунального комплекса.

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