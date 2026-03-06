На территории лицея в Ликино-Дулево возведут трехэтажную пристройку

На улице Степана Морозкина в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа началось строительство трехэтажной пристройки к существующему лицею. Работы осуществляются за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети».

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что подрядчик уже приступил к подготовительному этапу работ: установке ограждения, прокладке внутренних дорог, выносу трассы водопровода из пятна застройки, вырубке деревьев и завозу материалов.

Новое здание будет выполнено в единой архитектурной концепции с основным корпусом. В пристройке планируется оборудовать блок начальной школы на 400 мест с собственным входом, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы (150 мест), спортзал, столовую на 250 мест. Попасть в основное здание можно будет по переходу на уровне второго этажа.

Общая площадь пристройки составит 6510 квадратных метров. Открыть новый корпус планируется 1 сентября 2027 года.