Новая концертная площадка появилась в хоровой школе для юношей в Дубне

Пресс-служба администрации г. о. Дубна
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Дубна

На территории хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» построили новую концертную площадку. Здесь смогут выступать все творческие коллективы наукограда.

Концертную площадку обустроили по просьбе директора хоровой школы Ольги Мироновой. Открытие прошло в теплой атмосфере. Так, на новой сцене выступили воспитанники хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» — лауреаты международных фестивалей и музыкальных конкурсов.

«В дальнейшем у нас есть планы по благоустройству этой территории, но, главное, при поддержке губернатора, принято решение о строительстве пристройки и расширении здания хоровой школы», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Эти работы запланированы на 2025 год.

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