Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 мая

В пятницу, 28 апреля, на территории гослесфонда Московской области возгораний не было. По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни составит от +4 до +9 градусов днем и от -2 до +2 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны и будут локальными.

Напоминается, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112» на территории Российской Федерации.

С 29 апреля по 1 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.