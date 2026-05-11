На территории гослесфонда Московской области 10 мая не зафиксировано возгораний

В прошедшие сутки на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит от +14 до +27 градусов днем и от +5 до +13 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, возможны локальные дожди.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Согласно прогнозам, 11, 12 и 13 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах ожидается II класс пожарной опасности. 13 мая к этим лесничествам присоединится Егорьевское.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.