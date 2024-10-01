Семьи бойцов СВО побывали на премьере спектакля в Дмитровском театре

Предпремьерный показ спектакля «Рикки-Тикки-Тави» состоялся на сцене Дмитровского драматического театра. Первыми зрителями стали семьи участников специальной военной операции и ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Над постановкой работали режиссер Дмитрий Матыкин, композитор Андрей Кротов и художник Кирилл Пискунов. Спектакль поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» при поддержке администрации муниципалитета и Министерства культуры Подмосковья.
Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина перед началом сценического действа поприветствовала родственников бойцов СВО и детей с ОВЗ из сообщества «Дело жизни».
«Спектакль получился яркий и красочный», — поделилась Ирина Костышина после представления. Они пригласила всех жителей муниципалитета увидеть новую постановку своими глазами.