На строящийся храм в Лобне установили купол для колокольни

На территории строящегося храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» в городе Лобне завершили сборку малого купола для колокольни. Диаметр купола составляет пять метров, а вес — около 2,5 тонны. Он выполнен из нитротитана и внешне напоминает золотой. По словам настоятеля храма Святителя Филарета Московского протоиерея Дмитрия Григорьянца, после того как позолотят крест, его установят на колокольню.

Параллельно продолжаются работы над приделом в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Строители подготовили два свода и монтируют опалубку для третьего, после чего приступят к устройству крыши. На объекте работают две бригады.

Фундамент будущего храма залили еще в 2012 году, а строительство началось в 2015-м. В этом году планируют завершить кладку последних кирпичей и перейти к отделке. Храм будет бело-голубым (богородичный цвет) с белыми колоннами. Проект создан на основе одного из лучших проектов архитектора XIX века Константина Тона. Конструктивно храм напоминает Богоявленский собор в Химках.