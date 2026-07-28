На Старосимферопольском шоссе завершается монтаж пролетных строений путепровода

На 95-м километре Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино строители завершили монтаж пролетных строений путепровода и сейчас приводят их в проектное положение. Об этом сообщил прораб Алексей Работаев.

Рабочие медленно опускают пролетные строения на опоры с помощью домкратов. Со стороны деревни Лукино строители уширяют насыпь и формируют подход к мосту. У первой опоры, со стороны деревни Васильевское, производят устройство армогрунтовой стенки.

Параллельно с этими работами строители заливают бетонную стяжку в качестве защитного слоя поверх гидроизоляции на пролетном строении. Затем будет устраиваться литой и окончательный асфальт, что позволит полностью сформировать дорожное полотно.

На объекте работает около 30 человек и восемь единиц техники: по два экскаватора, бульдозера, погрузчика и асфальтовых катка.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Движение по путепроводу планируют открыть в сентябре 2026 года.

Для водителей организованы объезды: северный — через местечко Данки, поселок Шарапова Охота и поселок Пролетарский; южный — через деревню Бутурлино и деревню Нефедово.