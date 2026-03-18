На Старосимферопольском шоссе в Серпухове активно строят путепровод

На 95-м километре Старосимферопольского шоссе, недалеко от деревни Лукино, полным ходом идет строительство путепровода. Строители занимаются сборкой 32-метровых стальных балок на стапелях. В дальнейшем эти балки будут установлены на опоры над железной дорогой с помощью крана грузоподъемностью 500 тонн.

Прораб Алексей Работаев подчеркнул, что сейчас готовятся к установке два самых крупных пролета. После этого на них поднимут детали для завершения пролетного строения. С обеих сторон путепровода на откосах дорожного полотна будут смонтированы армогрунтовые стенки и укреплены бутовым камнем.

На объекте задействовано около 30 человек и пять единиц техники — два крана, два экскаватора и манипулятор. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Открытие движения по путепроводу запланировано на сентябрь 2026 года.

Для обеспечения проезда во время строительных работ водителям предлагаются объездные маршруты: северный — через местечко Данки, поселок Шарапова Охота и поселок Пролетарский; южный — через деревню Бутурлино и деревню Нефедово.