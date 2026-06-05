На станциях в Подмосковье появились фотозоны для профилактики зацепинга

В Московской области на двух железнодорожных станциях установили фотозоны, призванные привлечь внимание к проблеме зацепинга. Их оборудовали на станциях Апрелевка в Наро-Фоминске и Железнодорожная в Балашихе, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Выбор станций обусловлен тем, что они находятся в крупных городах с высоким пассажиропотоком. Московская железная дорога призывает граждан быть бдительными и сообщать о замеченных зацеперах сотрудникам полиции, транспортной бригады или локомотивной бригады.

Кроме того, железнодорожники просят родителей обратить внимание на поведение и внешний вид детей. Признаки, такие как ношение обуви на прорезиненной подошве, балаклавы или платка, наличие прорезиненных перчаток в карманах, пятна копоти или машинного масла на одежде, должны стать поводом для серьезного разговора.