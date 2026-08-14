На станции метро «Липовая Роща» залили почти две трети необходимого бетона

На строительной площадке московского метрополитена «Липовая роща» на 64-м километре МКАД продолжается возведение станции метро «Липовая Роща» на Рублево-Архангельской линии. Строители уже залили более 46 тысяч кубометров бетона, что составляет почти две трети от запланированного объема. Всего на объекте необходимо уложить около 73 тысяч кубометров.

Мастер участка СМУ-12 Александр Коршунов сообщил, что земляные работы и котлован полностью готовы. Сейчас на площадке возводят монолитные конструкции, параллельно идет обратная засыпка грунта. Для этого проектом предусмотрено использование более 250 тысяч кубометров грунта.

Рабочие приступили к отделке служебных помещений, возводят кирпичные стены и штукатурят их. Общая площадь отделочных работ составит порядка 34 тысяч квадратных метров. Кроме того, строители обустраивают вентиляционное перекрытие тоннеля, которое разделит воздушные потоки на чистый и грязный.

Станция находится на границе Москвы и области, у Новорижского шоссе. Ее планируют сдать в следующем году. Наземный вестибюль объединят с шестиэтажным служебным зданием, а через МКАД сделают переход прямо к павильону. Для пассажиров с ограниченными возможностями установят лифты.

Фасады станции выполнят в природном стиле: их соберут из светлых алюминиевых панелей, а закругленные углы сделают облик мягче. Большие остекленные участки пропустят внутрь много дневного света. Вечером фасады подсветят лучами, похожими на звездопад.