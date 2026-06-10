На станции Кашира активно строят физкультурно-оздоровительный комплекс

На станции Кашира продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, рассчитанного на 300 посещений в смену. Строительная готовность объекта приблизилась к 20%.

Строители активно работают над возведением вертикальных конструкций, проводят гидроизоляцию железобетонных элементов и прокладывают инженерные сети. На площадке трудятся 43 специалиста, задействовано семь единиц техники.

Проект предусматривает строительство двухэтажного административного здания с крытой ледовой ареной, которая будет стоять на отдельном фундаменте. Комплекс спроектирован с учетом потребностей маломобильных граждан: предусмотрены пандусы, широкие коридоры, специальные заезды на трибуны и отдельный санузел.

На территории ФОКа появится спортивная площадка с тренажерами, турниками и зоной для игры в баскетбол. Благоустройство зеленых зон уже началось на участках, где проложили внешние инженерные сети.

Сдать объект планируют ближе к концу 2026 года.