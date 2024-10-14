Строительство спортплощадки началось на стадионе «Заречье» в Подольске

Установку спортивной площадки начали выполнять в микрорайоне Климовск. На территории стадиона «Заречье» в Подольске разместятся зоны для бадминтона, волейбола и настольного тенниса.

Специалисты уже заасфальтировали площадку и приступили к укладке резинового покрытия.

Проект спортивной площадки на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» был разработан активными жителями Подольска. Кроме него, горожане отправили на рассмотрение депутату областной думы Павлу Максимовичу еще два проекта инициативного бюджетирования на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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