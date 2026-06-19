На стадионе «Спартак» в Луховицах начали делать футбольное поле

В Луховицах на улице Пушкина продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Строители уже выполнили 65% всех необходимых работ. Сейчас они занимаются устройством основания стадиона и отделочными работами.

Обновление старейшего стадиона округа проходит в рамках государственной программы Московской области и финансируется из бюджета.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на площадке работают 50 человек и 4 машины спецтехники. Строители устраивают систему внутреннего водоснабжения и отопления, вентилируемый фасад, остекляют витражные проемы, отделывают помещения — облицовывают полы и стены плиткой, делают наливные полы и обшивают стены гипсокартоном.

Подрядчики уже возвели крытую трибуну на полторы тысячи зрителей. В здании будут административные и спортивные помещения, санузел. Футбольное поле сделают с искусственным покрытием. Также проектом предусмотрены беговые дорожки, универсальная спортплощадка, парковка и шумозащитный экран.

Основные строительные работы на объекте завершат к концу 2026 года.