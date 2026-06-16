На стадионе «Сатурн» в Раменском началась полная реконструкция поля

Впервые за 25 лет на стадионе «Сатурн» в городе Раменское стартовала масштабная реконструкция футбольного поля. Рабочие уже приступили к демонтажу старого покрытия, и стадион приобрел необычный вид.

Масштаб работ впечатляет: техника сняла верхний слой грунта на глубину 30–35 сантиметров. Специалисты демонтируют старую систему полива и отопления, добираются до дренажа и готовятся создать современную систему водоотведения. После укладки нового грунта установят систему подогрева, а сверху накроют все современной искусственной травой. Дождевая вода будет эффективно отводиться по специальным лоткам.

ФК «Сатурн» перенес тренировки на запасное поле, а домашние матчи временно пройдут в Егорьевске. Игроки и болельщики с пониманием относятся к временным неудобствам ради будущего комфорта.

Работы планируют завершить 3 октября. Помимо поля, на стадионе обновят табло, а к следующему сезону модернизируют систему освещения. Проект реализуется при поддержке администрации Раменского округа — стадион находится в муниципальной собственности, а заказчиком выступает Управление капитального строительства.