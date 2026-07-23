На стадионе «Сатурн» в Раменском городском округе впервые за 25 лет меняют футбольное поле

На стадионе «Сатурн» в городе Раменское начался крупный ремонт. Впервые за 25 лет здесь полностью меняют футбольное поле. С начала работ прошло чуть больше месяца, и стадион уже заметно преобразился.

Начальник участка Сергей Аристархов рассказал, что сейчас главная задача — подготовить основание для ливневых лотков и дренажа. Старый слой покрытия уже снят, и рабочие продолжают заниматься этим этапом еще примерно неделю.

После этого строители приступят к обратной засыпке щебеночного основания, его уплотнению и трамбовке. Затем начнется монтаж системы подогрева, которая позволит полю оставаться в отличном состоянии даже в прохладные дни.

Завершить реконструкцию планируют к 3 октября. Помимо газона, в августе заменят табло, а к следующему сезону модернизируют систему освещения.

Сейчас команда «Сатурн» вынуждена тренироваться на запасном поле, а домашние игры проводить в Егорьевске. Но и игроки, и болельщики понимают, что эти временные неудобства необходимы для будущего улучшения стадиона. Проект идет при поддержке администрации Раменского округа, а заказчиком выступает Управление капитального строительства.