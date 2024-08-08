Футбольное поле на стадионе «Авангард» в Коломне обновят к сентябрю

На стадионе «Авангард» в Коломне продолжается укладка искусственного газона с подогревом. Обновленное футбольное позволит спортсменам тренироваться круглый год. Открытие запланировано на сентябрь.

Новое футбольное поле на стадионе будет площадью более семи тысяч квадратных метров. По периметру установили мачты освещения высотой более 40 метров. Ухаживать за искусственным газоном будут при помощи спецтехники, подсыпая резиновую крошку.

«Высококлассное искусственное покрытие имеет свои нюансы при монтаже и в дальнейшей эксплуатации. Рабочие фиксируют вечнозеленый газон при помощи специального клея и ленты. После чего будет осуществляться засыпка газона крошкой. Специальной „чесалкой“ поле расчешут, и с этого момента оно может эксплуатироваться», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Вячеслав Криволапчук.

Кроме того, на стадионе «Авангард» установят тренажеры, оборудуют легкоатлетический манеж, зоны для бега, толкания ядра, прыжков и две волейбольные площадки.

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