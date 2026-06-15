На семейной ферме в Замошье появился апидомик для релаксации

В деревне Замошье на семейной ферме появился необычный домик, где можно отдохнуть и даже поспать под звуки пчелиного жужжания. В этом апидомике оборудованы две комнаты, в каждой из которых находятся по четыре улья. Конструкция домика гарантирует, что пчелы не смогут проникнуть внутрь, но посетители могут наблюдать за их работой напрямую из комнаты.

Здесь можно расслабиться, наслаждаясь тишиной, ароматами меда, воска, пыльцы и цветов. Такое времяпрепровождение сочетает в себе фитотерапию, ароматерапию и глубокое расслабление. Остаться в домике можно как на несколько часов, так и на всю ночь.

Помимо апидомика, на территории фермы есть еще пять отдельных ульев. Собранный мед продается через собственный сайт хозяйства.

Управляющий Вячеслав Жукович рассказал, что для пчел на ферме засевают полтора гектара специальными медоносами: фацелией, редькой и гречихой.

На ферме также открыты глэмпинг «ГДЕ ТИХО», контактный зоопарк и кафе «ВСЕ СВОЕ». Летом гостям предлагают рыбалку в собственном пруду с форелью, катание на сап-бордах, сплавы по живописной реке в сопровождении гида. Желающие могут отправиться за грибами и лесными ягодами в еловый бор. В контактном зоопарке посетителей ждут альпаки, гуси, утки, кролики, козы, лебеди и поросята.