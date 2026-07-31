На семейной ферме в Орехово-Зуевском районе появились три новых вида пиццы

На семейной ферме «Янинъ» в деревне Новое Орехово-Зуевского городского округа теперь можно попробовать три вида пиццы: сырная, пепперони и с ветчиной. По словам Семена Янина, гости только пробуют новый продукт, поэтому готовят его по выходным в небольшом количестве — по 30–40 штук.

На ферме также есть фирменный магазин, где можно купить несколько видов сыров и молочные продукты. Сейчас сезон, когда у коров много молока, и можно подготовиться к новому году. Каждую неделю здесь производят более 200 килограммов сыров.

Посетители фермы могут посидеть на веранде и пообщаться с животными. Здесь живут 35 коров джерсейской породы, козы, куры, гуси, индюки, а вскоре появятся и павлины — для них сейчас строят дом. На ферме проводят различные мероприятия, такие как фестиваль «Семьянинъ» и День танцующих коров.

Семья Яниных занимается фермерством уже 20 лет, из них 10 лет — сыроделием. Благодаря господдержке они приобрели в лизинг автомобили и возместили часть затрат на покупку оборудования. Яниным удалось выиграть грант по программе «Агростартап», на средства которого они приобрели землю и элитную породу коров.