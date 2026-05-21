ЦППК запустила компенсационные автобусы на Савеловском направлении МЖД в мае

В мае на Савеловском направлении изменились расписания движения пригородных поездов. В связи с корректировками ЦППК назначила компенсационные автобусы, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По будням до конца мая будут ходить следующие автобусы:

* От станции Талдом отправлением в 9:40 с остановками: * 10:00 — автобусная остановка Титово-1; * 10:10 — станция Савелово (Кимры).

* От станции Дмитров отправлением в 10:20 с остановками: * 11:00 — станция Вербилки; * 11:30 — Талдом; * 12:00 — Савелово (г. Кимры).

* От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 14:40 с остановками: * 15:10 — станция Талдом; * 16:20 — автовокзал Дмитров.

С 25 по 31 мая будут ходить автобусы:

* От станции Дубна отправлением в 7:30 с остановками: * 7:40 — станция Большая Волга; * 8:15 — платформа Запрудня; * 9:10 — автовокзал Дмитров.

Пассажирам необходимо предъявлять проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации.