Стадион «Приалит» в Реутове реконструируют в 2025 году

Монолитные работы стартовали на стадионе «Приалит» в Реутове. Спортивный объект реконструируют в 2025 году.

Земляные работы на стройплощадке уже завершены. Теперь время для монолитных работ, которые закончат к февралю 2025 года. После там возведут газовую котельную, а весной начнутся отделочные работы и реконструкция футбольного поля.

«У нас будет единственное поле с подогревом. Появится современный спортивный комплекс, где будут готовить хороших вратарей», — рассказал заместитель главы городского округа Реутов Владимир Покамин.

Реконструкция стадиона пройдет на площади более четырех тысяч квадратных метров. Здесь не только обновят спортивные площадки, но и построят трибуны на тысячу мест, парковку для машин и стоянку для автобусов.

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