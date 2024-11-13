Почти 20 дворов отремонтируют в Реутове в 2025 году

В следующем году в Реутове планируется ремонт асфальта в 18 дворовых территориях. На эти работы выделено более 100 млн рублей.

Процесс обновления асфальтового покрытия коснется как центральных улиц города, так и жилых районов. В перечень дворов, которые будут обновлены, вошли участки по следующим адресам: проспект Юбилейный, улица Октября, улица Советская, проспект Мира, улица Гагарина, улица Дзержинского, улица Комсомольская, а также проспект Садовый.

В 2024 году в городе уже было отремонтировано 16 дворов на сумму более 60 млн рублей. В рамках работ были обновлены не только проезжие части, но и тротуары, парковки, пешеходные коммуникации, а также дорожные и садовые бортовые камни.

Каждый двор после ремонта станет более удобным и безопасным для жителей, с улучшенной транспортной и пешеходной инфраструктурой.

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