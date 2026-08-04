На реке Щетинка начали подготовку к открытию движения по временному мосту

В Волоколамском округе между селом Осташево и деревней Становище строители приступили к подготовке подходов к временному мосту.

Конструкцию мостового сооружения уже собрали. На подходах выполнили планирование территории, установили коммуникационные колодцы, подготовили песчаное основание.

Сейчас специалисты занимаются примыканиями временного моста к действующей автомобильной дороге: вынимают старый грунт, готовят песчаное основание и уплотняют его.

По словам представителя подрядчика Валерия Чмута, дополнительно на примыканиях обустроят дренажные траншеи и установят водопропуски. Это позволит избежать размывания оснований ливневыми стоками. В планах у строителей — до конца августа открыть движение по временному мосту.