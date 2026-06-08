Еще около 850 светоотражателей установили на дорогах Подмосковья по нацпроекту

Специалисты Мосавтодора смонтировали примерно 850 катафотов на дорогах Московской области. Это часть мероприятий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводились на основании показателей аварийности, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Специалисты Мосавтодора оборудовали катафотами 14 участков региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Светоотражающие элементы расположили на оси дорог в шахматном порядке, чтобы привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в городском округе Луховицы. Там на шести участках дорог установили более 300 катафотов, включая подъезды к поселку Красная Пойма, селу Дединово и деревне Буково. Лидером по количеству установленных «маячков» стала автомобильная дорога Дмитров — Талдом, где в районе СНТ Лель Дмитровского округа и у деревни Дубки Талдомского округа обустроили более 260 катафотов.

Катафотами также оборудовали участки дорог в городском округе Солнечногорск на Таракановском шоссе между деревнями Толстяково и Новый Стан, в Наро-Фоминском городском округе у деревни Собакино, в Одинцовском городском округе у остановки Ястребки и в Сергиево-Посадском городском округе у деревни Подушкино. Кроме того, катафоты появились в городском округе Чехов на участках дорог между деревнями Венюково и Покров, Гришино и Алферово и в городском округе Домодедово на участке дороги от деревни Сырьево до остановки СНТ Вотец.

В ведомстве отметили, что в прошлом году для повышения безопасности на региональных дорогах Московской области обустроили 13 тысяч катафотов.