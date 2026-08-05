На прошлой неделе на торгах в Подмосковье рекордная стоимость лота составила 5,3 млн рублей

На прошлой неделе в Московской области прошла серия аукционов по продаже земельных участков и других объектов недвижимости. Максимальная цена лота, зафиксированная за этот период, составила 5,3 млн рублей.

Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что в период с 27 по 31 июля 2026 года было проведено 77 аукционов. Самая высокая финальная цена была установлена на аукционе по продаже участка для индивидуального жилищного строительства в муниципальном округе Рузский.

Один из наиболее успешно реализованных аукционов был проведен по продаже земельного участка площадью почти 19 соток в поселке городского типа Тучково. Стартовая цена составляла более 2 млн рублей, а итоговая — более 5,3 млн рублей. В аукционе приняло участие 12 претендентов.

Информацию о земельных участках и других объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там пользователи могут выбрать участки по различным критериям и даже построить маршрут до ближайших объектов инфраструктуры.