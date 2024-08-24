Строительство детской поликлиники в Пушкино завершится к концу 2025 года

Строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену ведется в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Объект на 400 посещений в смену расположится на проезде Розанова.

Глава городского округа Максим Красноцветов, главный врач клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов, представители подрядной и ресурсоснабжающей организаций посетили стройплощадку.

Рабочие укрепляют стены котлована и заливают плиты нулевого цикла. Площадь детской больницы — 1700 квадратных метров. Ее планируют построить к концу 2025 года.

«Очень ждем открытия детской поликлиники. Мы видим, как развивается медицина в нашем городе, и это радует. У меня двое маленьких внуков. Мне, как коренному жителю Пушкино, важно, чтобы они получали всю необходимую помощь в родном городе», — поделилась жительница Пушкино Светлана Бокова.

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