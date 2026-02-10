На «Продэкспо» в Красногорске представлена новая продукция Богородского хладокомбината

В Красногорске на площадке «Крокус Экспо» начала работу крупная бизнес-выставка продуктов питания «Продэкспо». Около двух тысяч компаний из более чем 35 стран, включая предприятия из Подмосковья, представляют свою продукцию.

Одним из участников стал Богородский хладокомбинат. Руководитель департамента сбыта Наталья Васильева рассказала, что в этом году компания представила новое направление — кондитерские изделия из мороженого. Это муссовые торты и пирожные, которые выпускают в замороженном виде.

Васильева подчеркнула уникальность производства: «На сегодняшний день мы — единственные в своем сегменте, кто делает такие изделия промышленным способом». Технология позволяет создавать десерты любой формы и с любым вкусом, что важно для сотрудничества с крупными торговыми сетями.

Продукция заливается в специальные силиконовые формы, украшается, а затем отправляется в заморозку. Потребитель получает замороженный продукт, который после разморозки становится свежим и готовым к употреблению десертом.

Васильева отметила, что в производстве используются только натуральные ингредиенты: животные сливки, творожные сыры, фруктово-ягодные наполнители и натуральный шоколад.