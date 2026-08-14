Завод «Машины сладости» в Подмосковье повысил выработку благодаря нацпроекту

На заводе ООО «Машины сладости» в Подмосковье подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». В результате оптимизации производственные показатели улучшились: выработка увеличилась на 11%, а время протекания процесса снизилось на 27%.

Для тестирования улучшений выбрали процесс производства конфет «Машуля». Выработка на этом участке повысилась со 312 до 349 штук на человека в час. Время протекания процесса сократилось со 175 до 128 минут.

Предприятие выпускает сбивные конфеты «Машуля» с 2013 года на площадке площадью 7700 квадратных метров. Объем производства в 2025 году составил 145 тысяч килограммов

Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области помогли сотрудникам освоить современные методы организации труда и производственных процессов. Специалисты центра сопровождали компанию на всех этапах внедрения изменений.

Федеральный проект «Производительность труда» — часть национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие можно подать на IT-платформе производительность.рф.

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