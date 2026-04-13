На предприятии «Тепофол» в Кашире запустят новый цех

В городе Кашира на предприятии «Тепофол» приступили к установке основного оборудования в новом производственном цехе. Площадь цеха составляет 1500 квадратных метров, а высота — 12 метров. Его строительство заняло пять месяцев. В новом цехе будут выпускать утеплитель из вспененного полиэтилена, различные упаковки и другие изделия.

Инвестиции в проект превысили 100 миллионов рублей. Запуск нового цеха не только увеличит производственные мощности предприятия, но и создаст дополнительные рабочие места. Сейчас в ООО «Тепофол» трудится 200 сотрудников, и каждый год штат увеличивается на 10–25 человек.

Бренд-менеджер предприятия Армен Тер-Закарян отметил, что компания демонстрирует устойчивый рост производства. По итогам последних периодов прирост объема превышает 30%.