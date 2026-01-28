На портале «Цифровой регион» собрали сервисы для строительной отрасли Подмосковья

На портале «Цифровой регион» можно найти цифровые сервисы, которые охватывают все этапы строительной отрасли в Московской области — от принятия решений до контроля вывоза отходов. Это сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила: «Опубликованные на портале „Цифровой регион“ решения уже доказали свою эффективность на практике: мы видим реальное сокращение нарушений, оптимизацию процессов и экономию ресурсов».

В разделе «Цифровые решения Подмосковья» на главной странице портала можно ознакомиться с умными практиками, которые применяются в регионе. Удобный фильтр позволяет выбрать интересующую сферу и детально изучить принцип работы каждого решения и результаты его внедрения.

«Цифровой регион» — это всероссийская платформа для обмена лучшими ИИ-практиками. На портале уже опубликовано 318 решений из более чем 50 регионов России, и каждый из них доступен не только для изучения, но и для пилотирования. Органы власти и бизнес могут разместить на портале собственное готовое решение или предложить идею по цифровизации одной из отраслей Московской области.