Свыше 15 ИИ-решений Подмосковья опубликовали на портале «Цифровой регион»

На всероссийском портале «Цифровой регион» появилось более 15 проверенных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления от Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Среди представленных решений — три диалоговых робота и два голосовых помощника. Они помогают гражданам: консультируют по госуслугам, информируют о статусе заявок, собирают обратную связь и маршрутизируют обращения.

Также в категории «Государственное и муниципальное управление» есть другие подмосковные практики, которые упрощают административные процессы. Например, ИИ-ассистент анализирует документы и готовит их краткое содержание. Система видеоаналитики следит за очередями в центрах «Мои Документы». А решение «Самопроверки офисов МФЦ» оперативно выявляет недочеты в работе отделений, анализируя фотоотчеты.

Еще одна практика — решение для борьбы с несанкционированной уличной торговлей. Нейросеть в реальном времени обрабатывает видеопоток с камер наружного наблюдения, фиксирует нарушения и формирует задания на проверку.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подчеркнули, что эти решения уже не являются экспериментами, а стали рабочими инструментами. Они экономят время жителей, снижают нагрузку на сотрудников госучреждений и повышают качество предоставления услуг.

Категория «Государственное и муниципальное управление» появилась на платформе «Цифровой регион» в сентябре 2023 года и продолжает пополняться лучшими практиками со всей страны.