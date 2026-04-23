На портале «Спорт Подмосковья» создали раздел «Адаптивный спорт»

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о появлении нового раздела на портале «Спорт Подмосковья». Раздел называется «Адаптивный спорт».

Новый цифровой сервис облегчает поиск подходящих спортивных занятий для всех жителей региона. С момента запуска раздела уже поступило более тысячи заявок.

«Развитие адаптивного спорта — важная часть формирования инклюзивной среды в регионе», — подчеркнули в ведомстве.

В разделе «Адаптивный спорт» пользователи могут подобрать секции и программы с учетом своих потребностей. Гибкая система фильтров позволяет искать занятия по видам спорта, формату тренировок, уровню подготовки и доступности инфраструктуры для маломобильных граждан.

Портал «Спорт Подмосковья» продолжает развиваться как единая цифровая платформа региона. Ключевые цели портала — популяризация массового спорта, повышение физической активности населения и создание равных возможностей для занятий спортом. С начала 2026 года число пользователей портала превысило сто тысяч, что подтверждает высокий интерес к цифровым сервисам в сфере спорта.

Ознакомиться с новым разделом можно по ссылке.