Еще 900 онлайн-заявлений на социальные сертификаты подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области было подано около 900 заявлений на заключение договора с использованием социального сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Заявления могут подавать жители Московской области, у которых есть действующий социальный сертификат. Его выдают людям, признанным нуждающимися в помощи. С помощью сертификата можно оформить договор на социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме.

Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму (https://uslugi.mosreg.ru/services/22137). Проект договора для подписания поступит в личный кабинет заявителя. Если нужно сменить исполнителя услуг по социальному сертификату, сначала следует расторгнуть предыдущий договор, а затем подавать новое заявление.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Другое», а также в мобильном приложении «Добродел» (https://uslugi.mosreg.ru/app).