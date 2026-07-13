Оформление выплат на протезирование упростили в Подмосковье

В Московской области упростили процесс оформления выплаты на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Министр Надежда Куртяник сообщила, что теперь при заполнении электронной формы заявления умный сервис сам проверяет право на выплату. Для этого он сверяет данные заявителя с регистром протезирования Единой медицинской информационно-аналитической системы. Если записи в регистре нет, на экране появится соответствующее сообщение.

Также сервис упростит подачу заявлений на детей — больше не нужно вносить данные ребенка вручную, они автоматически подтянутся из личного кабинета на «Госуслугах».

Жители Московской области без инвалидности, которым нужно протезирование по медпоказаниям, могут получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь, если среднедушевой доход их семьи не превышает трех прожиточных минимумов. Бесплатную услугу слухопротезирования можно получить независимо от дохода.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты».