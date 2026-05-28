Новую услугу для бизнеса запустили в Подмосковье

Представители малого и среднего бизнеса в Московской области получили возможность пользоваться новой электронной услугой на региональном портале госуслуг. Теперь предприниматели могут заключать, изменять или расторгать соглашения об информационном взаимодействии с Минэкологии в режиме онлайн.

Все документы можно подписать цифровой электронной подписью, а результаты увидеть в личном кабинете. Это позволит предпринимателям сэкономить время и избежать лишних сложностей, связанных с очными обращениями.

Услуга «Заключение, изменение, расторжение соглашения об информационном взаимодействии» доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Другое». Ей могут бесплатно воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица Подмосковья. После заключения соглашения у заявителя появится возможность принимать строительные отходы от отходообразователей в рамках действующих разрешений на перемещение отходов и сформированных электронных талонов.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя, прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете в течение 12 рабочих дней.