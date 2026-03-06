На портале госуслуг Московской области подано около 1,5 тысячи заявлений на присвоение спортивных разрядов

С начала года на портале госуслуг Московской области было подано около 1,5 тысячи заявлений на присвоение спортивных разрядов. Об этом проинформировала пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Присвоение спортивных разрядов» размещена на портале в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Воспользовавшись ей, можно получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого спортсмену необходимо выполнить нормы и требования, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Заявления могут подавать Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на получение разряда. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов.

Услуга предоставляется бесплатно. Также подать заявление можно через мобильное приложение «Добродел».