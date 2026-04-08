На портале госуслуг Московской области обновили сервис «Платежи»

На портале госуслуг Московской области заработал обновленный сервис «Платежи», который упрощает процесс оплаты различных начислений. Он интегрирован в личный кабинет пользователя.

Для использования сервиса необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, перейти в профиль и открыть раздел «Платежи». Система сразу начнет искать неоплаченные начисления, такие как счета за коммунальные услуги, налоги, госпошлины, административные штрафы и штрафы ГИБДД. Пользователю останется только проверить список найденных платежей и выбрать те, которые нужно оплатить.

Если какой-либо платеж не был обнаружен автоматически, можно воспользоваться разделом «Оплата по УИН» и ввести уникальный идентификатор начисления из имеющейся квитанции.

Оплату можно провести с карты любого российского банка, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП). После завершения операции информация о транзакции сохраняется в разделе «История платежей» в течение пяти лет.

«Сервис автоматически ищет неоплаченные счета на основе данных учетной записи: чем больше сведений о документах указано, тем шире охват автоматически обнаруживаемых начислений», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.