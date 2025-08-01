На подмосковном КПО увеличили точность работы прибора для сортировки мусора

На КПО «Восток» в Подмосковье обновили программное обеспечение оптических сепараторов — приборов, которые круглосуточно отбирают вторсырье в потоке мусора. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Точность аппаратов выросла до 98,6% с 96,5%. Тенденция должна отразиться и на результатах работы.

За полгода выборка пластиковых бутылок для напитков увеличилась на 32,5%, а для молочной продукции — на 13,5%. Также зафиксирован рост тар для подсолнечного масла — на 11,5%.

Флаконы для шампуней, бальзамов и товаров для дома стали собирать на 32,2% больше, канистр — на 17,2%. Кроме того, увеличилось количество собранных пакетов и упаковок из полиэтилена — на 21,6%.

В ведомстве уточнили, что рабочий процесс предприятий усовершенствуют постоянно с целью извлекать как можно больше ценных ресурсов для переработки.